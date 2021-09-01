Венгрия призвала НАТО провести честную оценку ошибок в Афганистане

Североатлантический альянс должен провести честную оценку своих ошибок в Афганистане, чтобы не повторять их в будущих миссиях. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью ТАСС.

Дипломат отметил, что после окончательного вывода войск стран НАТО с афганской территории необходимо тщательно проанализировать, почему ситуация сложилась таким образом. «Мы должны оценить все последствия и сделать выводы — потому что мы можем столкнуться с такими же проблемами в будущем — чтобы не совершить те же ошибки, которые уже совершили», — призвал он.

По мнению Сийярто, планы Североатлантического альянса по освобождению Афганистана от террористических группировок и улучшению жизни местных жителей провалились. Он подчеркнул, что возвращение движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) доказывает провал стратегии НАТО. «Мы присутствовали там 20 лет, мы жертвовали людьми, мы жертвовали средствами. Но мы в той же точке, где были и 20 лет назад », — заключил глава венгерского МИД.

Ранее сообщалось, что бывший госсекретарь США Кондолиза Райс совместно с бывшим президентским советником по вопросам нацбезопасности Гербертом Макмастером призвала американское правительство и ООН вывезти из Афганистана сирот. Политики попросили власти США не отдавать афганских сирот в руки талибов и защитить их от насилия.