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Названы катастрофические последствия вывода войск США из Афганистана

Эксперт для «360»: последствия вывода войск США из Афганистана будут катастрофическими
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Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Taylor Crul / Reuters

Последствия вывода войск США из Афганистана будут катастрофическими для всего мира: из-за провала американской миссии вооружение может попасть в руки террористов, что только усилит их. С таким мнением выступил военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с телеканалом «360».

Он назвал вывод американских войск позором. «Они оставили страну во власти террористов. Мало того, они оставили им огромное количество оружия. Вместо того чтобы провести грамотное выведение войск, оно было хаотичным и паническим», — убежден он. По словам Леонкова, за такими событиями проглядывается сговор: в частности, он напомнил, что о выводе американских войск договаривался еще экс-президент США Дональд Трамп.

По мнению политолога, США нужно было выводить армию через авиабазу Баграм, «которая представляет собой укрепленную крепость». Вместо этого американцы использовали международный аэропорт Кабула, который не может принять тяжелые грузовые самолеты C5 Galaxy. Из-за этой ошибки в Афганистане осталось огромное количество американского вооружения, в том числе бронированная техника, вертолеты, штурмовая авиация, переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК). В связи с этим может вырасти террористическая опасность.

Вывод войск США из Афганистана завершился 31 августа. В своем обращении к нации американский лидер Джо Байден заявил, что уход из республики завершает эру попыток переустроить другие страны. Политик признал, что его отказ продолжать войну связан с тем, что она «больше не отвечала коренным интересам США».

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