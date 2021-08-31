Политолог назвал НАТО главным врагом украинского народа

Альянс НАТО боится предоставлять Украине полное членство, опасаясь повторения крымского сценария. Потому, вероятнее всего, стране дадут возможность стать участницей организации только частично, с минимумом прав и максимумом обязанностей. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог Сергей Марков.

Глава представительства НАТО на Украине Александр Винников заявил, что война в Донбассе не мешает Киеву вступить в альянс. По его словам, в Североатлантическом договоре нет такой нормы, которая бы не позволяла стране во время боевых действий на ее территории стать членом НАТО.

Главный друг и главный враг

Марков согласился, что конфликт в Донбассе не станет причиной отказа Украине во вступлении в НАТО. Однако подобный сценарий маловероятен, поскольку невыгоден самой организации.

«Все довольно сложно и запутано, — заметил политолог. — С одной стороны, Украина НАТО очень нужна, поскольку это изначально антироссийский альянс, одна из главных задач которого — выталкивать Россию из Европы и изолировать ее от мира. Но Украина, в широком смысле, — часть России. У нас общая история, за плечами несколько веков развития государственности. Это связь, разорвать которую очень сложно, и именно поэтому НАТО так важно закрепить страну за собой, полностью оторвав ее от России».

Марков считает, что НАТО, по сути, является инструментом насильственной дерусификации, что видно по событиям на Украине. Вместе с тем ей крайне важно прикрепить страну к себе так, чтобы случайно не наделить ее новыми правами. Политолог уверен: в планах НАТО дать Украине не членство, а получленство в организации.

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«Задача сделать так, чтобы Украина подчинялась всем решениям НАТО, чтобы ее вооруженные силы соответствовали стандартам, но не допустить право пользования 5-й статьей договора. В организации боятся, что может произойти воссоединение Украины с Россией с использованием военных ресурсов, так же, как это произошло в Крыму, — объяснил Марков. — Специально для этого есть подготовительный этап, занимающий несколько лет. Это как Турция, готовившаяся к вступлению в ЕС 50 лет, но так ничего и не получившая».

Политолог предположил, что в НАТО дадут Украине возможность по подготовке к вступлению в организацию, но затянут ее на несколько десятилетий, держа страну рядом, но не пуская слишком далеко.

«При этом сам народ ни в какое НАТО не хочет. Люди понимают, что это оккупационный режим с марионеточным правительством. Эта организация их главный враг», — резюмировал Марков.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому следует обсудить на встрече с американским лидером Джо Байденом вопрос о размещении на территории страны военного контингента США. Он также потребовал от украинского президента добиться от Белого дома включения Украины в состав НАТО на правах полноправного члена и не просить особого статуса вне военного блока.