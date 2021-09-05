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В Польше увидели «смертельную угрозу» Европе от России

Экс-глава МИД Польши Ващиковский: российское ядерное оружие — смертельная угроза Европе
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Фото: Pixabay

Бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что от России для Европы исходит «смертельная угроза». В интервью порталу wPolityce он раскритиковал западных коллег за то, что они уделяют мало внимания вопросам безопасности.

Дипломат уточнил, что европейские политики думают о климате, новых источниках энергии и зеленой революции, в то время как реальную опасность, по его мнению, представляет не смог, а российские ракеты «Искандер», которые «могут упасть на какой-то из наших городов».

«Именно они могут принести нам смерть, а не некий мифический смог, который якобы стал для нас главной угрозой», — подчеркнул Ващиковский.

Он также выразил опасения по поводу российских военных учений «Запад-2021», по его словам, на них отрабатывается сценарий по отражению нападения Польши, который предусматривает ядерный удар по Варшаве. Экс-глава МИД заявил, что это не оборонительные учения, они имеют агрессивный характер.

Дипломат указал на деятельность неких «агентов Москвы» на территории Европейского союза, которые «стараются снять российскую тему с повестки дня». Он заключил, что Европе требуется поддерживать контакты с США, поскольку Россия будет проверять на прочность отношения между западными странами.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд объяснила причины опасности России для своих соседей тем, что она потеряла свой статус великой державы. Брюссель и НАТО больше не считают Россию серьезной угрозой и призывают страны Восточной Европы и Прибалтики самостоятельно решать проблемы с ней. Именно это, а не желание Кремля «восстановить империю» несет угрозу их суверенитету.

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