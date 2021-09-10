Белоруссия предоставила ЕС подробную информацию по военным учениям с Россией

Белоруссия заявила об отсутствии угрозы для ЕС от совместных с Россией учений «Запад-2021»

Белорусская делегация предоставила подробную информацию по совместным с Россией стратегическим учениям «Запад-2021» на заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по сотрудничеству в области безопасности в Вене. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на дипломатическое представительство республики в Австрии.

По данным посольства, о маневрах Белоруссия уведомила страны Европейского союза еще осенью 2020 года. Затем 5 августа 2021 года состоялся брифинг начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Белоруссии, на котором Виктор Гулевич разъяснил, что основной целью учений является повышение обороноспособности военных подразделений двух стран для защиты Союзного государства.

Дипломаты подчеркнули, что в основу мероприятий заложен сценарий возникновения кризисной ситуации на фоне обострения международных противоречий, способных привести к развязыванию внешней агрессии против Союзного государства. «Учение не несет никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности», — отметил представитель делегации.

3 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна предоставлять больше информации европейским странам об учениях «Запад-2021». Он подчеркнул, что в Польше, странах Прибалтики и на Украине возросла обеспокоенность относительно планов российских вооруженных сил.