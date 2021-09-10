На 14 полигонах в России и Белоруссии начались учения «Запад-2021»

Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Учения проходят на территории от Балтийского моря до Воронежской и Нижегородской областей. Всего в них участвуют около 200 тысяч военных, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

«Из них на территории Республики Беларусь в учении задействовано 12800 человек, в том числе до 2500 российских военнослужащих, более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники, в том числе около 140 танков, до 110 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов», отметили в ведомстве.

Маневры проводятся на девяти российских полигонах - Кириловском, Стругах Красных, Мулино, Погоново, Хмелевке, Правдинском, Добровольском, Дорогобуже и Вольском, - а также на пяти белорусских - Обуз-Лесновском, Брестском, Чепелево, Домановском и Ружанском.