Украина и НАТО начали совместные учения в Одессе

В Одессе начались командно-военные учения Украины и НАТО «Нерушимая устойчивость»

В Одессе 14 сентября начались совместные командно-военные учения Украины и стран НАТО «Нерушимая устойчивость» по противодействию гибридным угрозам критической инфраструктуре в Черноморском регионе. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) республики сообщила, что маневры проводятся совместно с Центром передового опыта НАТО по энергетической безопасности и при поддержке Высшей морской школы США.

«К участию в учениях будут привлекаться органы сектора безопасности и обороны Украины, учреждения, осуществляющие координацию кризисного управления, а также операторы энергетической и другой критической инфраструктуры», — подчеркнули в ведомстве.

В марте военно-морские силы Украины провели в Черном море совместные учения с кораблями постоянной морской противоминной группы НАТО. Цель тренировки состояла в отработке взаимодействия украинских экипажей с ВМС Турции, Румынии и Испании.