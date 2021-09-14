На Украине назвали свое слабое место

Союзные соглашения России и Белоруссии и их совместные военные учения «Запад-2021» напомнили об уязвимости северной границы Украины. Об этом министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба заявил в интервью изданию The Independent.

Он отметил, что проходящие недалеко от украинских рубежей российско-белорусские учения позволяют предположить, что может ожидать Украину в будущем.

Кулеба рассказал, что северная граница страны проходит через лесополосу, заболоченную местность и зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, и назвал ее «идеальным слабым местом» для вторжения диверсантов. «Сейчас у нас есть проблема, потому что мы недостаточно инвестировали в укрепление границы», — подчеркнул глава МИД.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный анонсировал проведение на территории республики совместных со странами НАТО военных учений «Объединенные усилия-2021». Он добавил, что они станут симметричным ответом на российско-белорусские маневры, которые, по его словам, являются фактором агрессии и угрожают национальной безопасности Украины и стран Европейского союза.

9 сентября в Кремле прошла встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В рамках переговоров им удалось согласовать 28 программ Союзного государства. Они, в частности, предусматривают сближение макроэкономической политики, интеграцию информационных систем по маркировке товаров, гармонизацию налогового и таможенного законодательства, а также формирование объединенных рынков энергоносителей.