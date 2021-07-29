Президент Молдавии заявила о нуждающейся в поддержке США новой власти

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что новая власть республики нуждается в поддержке США для реализации своей политической программы. Об этом сообщает ТАСС.

«Анонсированная повестка сложна и амбициозна, и поддержка партнеров по развитию, в том числе США, которые были одним из стратегических партнеров Республики Молдова в течение 29 лет, будет реальной помощью», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Санду отметила, что в планах новой власти масштабная борьба с коррупцией, реформирование судебной системы, модернизация сфер образования, здравоохранения, а также политики в области сельского хозяйства и экологии.

Ранее глава республики захотела провести революцию в управлении страной, выступая на первом заседании парламента. «Сейчас — время для революции в управлении государством», — заявила Санду, подчеркивая необходимость внесения качественных изменений в систему государственного управления.

Досрочные парламентские выборы прошли в Молдавии 11 июля. Указ о роспуске действующего состава депутатов президент республики Майя Санду подписала 28 апреля, обвинив их в узурпации власти. Она пояснила, что приняла такое решение с целью обеспечения национальной безопасности и противодействия попыткам «подрыва конституционного порядка».