Названа лидирующая на выборах в Молдавии партия

Названа партия, лидирующая на досрочных парламентских выборах в Молдавии после обработки 75 процентов протоколов. Президентская Партия действия и солидарности (ПДС) лидирует с 46 процентами, сообщает ТАСС со ссылкой на предварительные данные ЦИК.

У блока коммунистов и социалистов — 31 процент, у партии «Шор» — 6,86 процента. Таким образом, в высший законодательный орган республики теперь проходит и «Шор».

Ранее бывший президент Молдавии и сопредседатель блока «Коммунисты и социалисты» Игорь Додон раскрыл планы насчет решения по результатам парламентских выборов в стране. «С завтрашнего дня в Молдавии начнется новый период в истории», — анонсировал экс-глава республики. Он допустил, что в парламент Молдавии войдут «всего две-три партии». Также он призвал молдавских политиков не допустить повторения политических кризисов.

Досрочные парламентские выборы прошли в Молдавии в воскресенье,11 июля. Указ о роспуске действующего состава депутатов президент республики Майя Санду подписала 28 апреля, обвинив их в узурпации власти. Она пояснила, что приняла такое решение с целью обеспечения национальной безопасности и противодействия попыткам «подрыва конституционного порядка».