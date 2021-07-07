Орбан поблагодарил Додона за поддержку запрета ЛГБТ-пропаганды в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поблагодарил бывшего президента Молдавии и лидера Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игоря Додона за поддержку в борьбе с пропагандой ЛГБТ в стране. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

В письме Орбан выразил признательность за позитивную оценку принятого венгерским парламентом закона, запрещающего пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних граждан.

Западные правозащитники резко осудили это решение и обвинили правительство Орбана в усилении давления на ЛГБТ-сообщество страны.

Додон, напротив, поддержал действия венгерского парламента и заявил, что Молдавия тоже должна активно защищать институт традиционной семьи. «Рад, что и в Европейском союзе есть государства, правительства которых придерживаются традиционных ценностей. Венгрия — среди немногих стран, правительство которой борется за традиционные христианские ценности, за семью, состоящую из мужчины и женщины», — сказал он.

В начале июля Орбан внес на рассмотрение парламента Венгрии закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Согласно документу, лицам до 18 лет нельзя показывать материалы, «поощряющие изменение пола или гомосексуальность». Кроме того, представители ЛГБТ-сообщества не смогут участвовать в съемках телешоу для несовершеннолетних и школьных учебных материалов.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала законопроект позорным и пообещала использовать все силы для защиты прав европейских граждан. После этого Европейский союз пригрозил начать разработку санкций в отношении венгерского правительства, если оно не отменит закон о «ЛГБТ-пропаганде», вступающий в силу 8 июля.