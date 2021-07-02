Додон раскрыл задачу Запада организовать антироссийское большинство в Молдавии

Бывший президент Молдавии Игорь Додон рассказал, что Запад поставил перед собой задачу организовать в стране антироссийское парламентское большинство после досрочных выборов в законодательный орган. Об этом лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) заявил в беседе с РИА Новости.

По словам Додона, западные страны недовольны тем, что в Молдавии не развивается антироссийская повестка, характерная для региона. Он отметил, что Запад хочет создать в Молдавии подконтрольное ему парламентское большинство, которое будет выполнять все его приказы.

Молдавский политик также добавил, что западные страны намерены «затянуть Россию в новый региональный конфликт». Это может выразиться в просто декларациях Кишинева, присоединении Молдавии к санкциям против России или каких-то провокациях в Приднестровье, заключил он.

Ранее Додон заявил о том, что западные дипломаты активно вмешиваются в молдавский избирательный процесс. Бывший президент, комментируя предстоящие досрочные выборы в парламент, отметил, что о попытках вмешательства свидетельствует активность представителей стран Запада, в том числе США. Он подчеркнул, что влияние на исход выборов пытаются оказать и через тысячи неправительственных организаций, которые спонсируются Вашингтоном и Брюсселем.