Пушков прокомментировал реакцию Евросоюза на венгерский закон против ЛГБТ

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал реакцию Евросоюза на новый закон Венгрии, который запрещает пропаганду ЛГБТ.

«Совершенно непонятно, каким образом этот закон "дискриминирует людей на почве их сексуальной ориентации", если запрещает вовсе не выбор ориентации, а лишь пропаганду этой специфической "культуры" среди дошкольников и школьников», — написал сенатор.

Пушков добавил, что власти Венгрии отвергают не право совершеннолетнего человека выбрать сексуальную ориентацию, «а навязывание ей трансгендерной идеологии».

Ранее сообщалось, что власти Евросоюза намерены бороться с новым законом Венгрии, который запрещает пропаганду ЛГБТ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала законопроект позорным и пообещала использовать все силы Комиссии, чтобы защитить права европейских граждан. Она отметила, что законопроект дискриминирует людей по признаку их сексуальной ориентации и нарушает основные принципы европейского объединения.

В середине июня венгерский парламент одобрил закон, согласно которому в школах и в образовательных программах для детей будет запрещена пропаганда ЛГБТ. Запрет гей-пропаганды коснется и организаций: Венгрия ограничит список тех, кому разрешено проводить уроки сексуального просвещения.