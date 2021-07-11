Додон анонсировал новый период в истории Молдавии

Бывший президент Молдавии и сопредседатель блока «Коммунисты и социалисты» Игорь Додон в ходе брифинга раскрыл планы насчет возможного опротестовывания результатов парламентских выборов в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению Додона, это решение будет принято после того, как будут проанализированы все нарушения. «С завтрашнего дня в Молдавии начнется новый период в истории», — анонсировал экс-глава республики. Он допустил, что в парламент Молдавии войдут «всего две-три партии». Также он призвал молдавских политиков не допустить повторения политических кризисов.

Глава Центральной избирательной комиссии Дорин Чимил заявил на брифинге, что голосование прошло в нормальном режиме и без серьезных нарушений.

По данным ЦИК Молдавии, пропрезидентская партия «Действие и солидарность» лидирует на выборах в Молдавии с 39,97 процента, у блока «Коммунисты и социалисты» Додона — 33,97 процента, передает ТАСС.

Досрочные парламентские выборы прошли в Молдавии в воскресенье,11 июля. Указ о роспуске действующего состава депутатов президент республики Майя Санду подписала 28 апреля, обвинив их в узурпации власти. Она пояснила, что приняла такое решение с целью обеспечения национальной безопасности и противодействия попыткам «подрыва конституционного порядка».