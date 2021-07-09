Бывший президент Молдавии пообещал искупать провокаторов в реке

Бывший президент Молдавии и лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон пригрозил искупать в Днестре всех провокаторов досрочных парламентских выборов в стране. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Такое заявление было сделано на фоне принятого Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Молдавии решения о сокращении избирательных участков в Приднестровье с 41 до 12.

«Мы обеспечим, чтобы в день выборов работал 41 участок. Если будут провокаторы, некоторые из них искупаются в Днестре», — пообещал оппозиционный лидер.

8 июля Апелляционная палата Кишинева обязала ЦИК уменьшить число избирательных участков для жителей Приднестровья с 41 до 12.

Додон также обвинил Запад в попытках вмешательства в предвыборную кампанию в стране. Он заявил, что влияние на исход выборов пытаются оказать и через тысячи неправительственных организаций, которые спонсируются Вашингтоном и Брюсселем.

Досрочные парламентские выборы пройдут в Молдавии 11 июля. Указ о роспуске действующего состава депутатов президент республики Майя Санду подписала 28 апреля, обвинив их в узурпации власти. Она пояснила, что приняла такое решение с целью обеспечения национальной безопасности и противодействия попыткам «подрыва конституционного порядка».