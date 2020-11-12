Помастурбировавшего перед коллегами журналиста уволили с работы

Руководство издания The New Yorker уволило 60-летнего журналиста Джеффри Тубина (Jeffrey Toobin), который помастурбировал перед коллегами во время общения с сотрудниками радиостанции WNYC через приложение Zoom. О потере работы он написал в Twitter.

«Сегодня меня уволили из New Yorker после 27 лет работы штатным автором. Я всегда буду любить журнал, скучать по своим коллегам и с нетерпением ждать, чтобы и дальше читать их работы», — заявил Тубин.

По данным «Би-би-си», компания-учредитель издания Conde Nast написала сообщение остальным сотрудникам по электронной почте по поводу инцидента. Руководство заверило, что серьезно относится к подобным ситуациям.

«Мы стремимся создать среду, в которой каждый чувствует себя уважаемым и соблюдает наши стандарты поведения», — отметил руководитель кадровой службы Conde Nast Стэн Дункан (Stan Duncan).

Инцидент произошел 15 октября 2020 года. Американский журналист был уверен, что его камера выключена. Тогда представитель The New Yorker заявил, что издание занимается расследованием вопроса.

До вынесения вердикта Тубина временно отстранили от должности. Вскоре после происшествия он извинился, назвав свои действия «досадной, глупой ошибкой». Журналист попросил прощения у жены, семьи, друзей и коллег.