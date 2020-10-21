Журналистка высмеяла помастурбировавшего во время онлайн-конференции коллегу

Журналистка и старший директор издания Vice Вероника де Соуза (Veronica de Souza) высмеяла в Twitter своего коллегу, американского репортера The New Yorker Джеффри Тубина (Jeffrey Toobin), который помастурбировал во время онлайн-конференции и был отстранен от работы.

Соуза опубликовала фотографию, на которой она держит обе ладони над столом. «Вот так теперь мужчины должны сидеть в Zoom», — подписала девушка.

Однако в комментариях многие оказались на стороне Тубина. «Мне очень жаль его. Он попался на том, чем занимаются многие (иногда даже с партнером) во время скучных встреч», — отметил @westcoastsal. «Никто не будет слушать твое мнение о том, что надо делать мужчинам, если ты не мужчина. Просто выглядеть как мужчина для этого недостаточно», — добавил @dualingvo.

Некоторых также возмутило то, что Соуза попыталась распространить свое требование на всех мужчин. Комментаторы назвали ее точку зрения стереотипной. Журналистке заявили, что не все мужчины мастурбируют во время онлайн-конференций и что женщины, бывает, тоже мастурбируют.

20 октября сообщалось, что Тубин начал мастурбировать во время общения с сотрудниками радиостанции WNYC через приложение Zoom. Мужчина был уверен, что его камера была выключена. Представитель The New Yorker заявил, что издание занимается расследованием вопроса. До вынесения вердикта Тубина временно отстранили от должности.