Стало известно о судьбе мастурбировавшего на уроке российского учителя

Учитель одной из школ в Рязанской области, мастурбировавший на уроке в присутствии ученицы, уже уволен. О его судьбе стало известно РИА Новости от представителя областной прокуратуры.

«В настоящее время педагог освобожден от занимаемой должности», — сказала собеседница агентства.

В ведомстве выясняют обстоятельства приема мужчины на работу. Отмечается, что будет дана оценка действиям руководства образовательного учреждения в части соблюдения требований при приеме на работу данного сотрудника.

Ранее семиклассница сняла на видео онанирующего перед ней 54-летнего преподавателя английского языка Ключанской средней школы. Девочка рассказала, что была на уроке одна и заметила странное поведение учителя. Она незаметно сняла происходившее под учительским столом, когда во время занятия общалась с педагогом на английском. Другие ученики сообщили, что тоже замечали подобное за мужчиной, но боялись рассказать об этом взрослым. Учителя задержали. Он признал вину и сказал, что не знал других способов справиться с эрекцией.