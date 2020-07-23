Жителям канадской провинции Британская Колумбия посоветовали придерживаться новых правил безопасности даже во время интимной близости из-за пандемии COVID-19. Центр по контролю за заболеваниями провинции (British Columbia Centre for Disease Control, BCCDC) даже опубликовал несколько рекомендаций на своем сайте.

Так, канадцам посоветовали заниматься сексом через дырки в стене (glory holes) или выбирать позы, в которых партнеры могут предотвратить контакт лицом к лицу. Термин glory holes (с английского «дыра славы» — прим. «Ленты.ру») чаще всего используют для обозначения секса между мужчинами в общественных туалетах через отверстие в стене.

Помимо этого, BCCDC рекомендует заниматься виртуальным сексом или мастурбировать в одиночестве. «Вы и есть свой самый безопасный партнер», — говорится в документе.

BCCDC также советует тщательно мыться до и после секса, дезинфицировать секс-игрушки и не использовать их с несколькими партнерами. Специалисты рекомендуют канадцам воздержаться от поцелуев с изобилием слюны и использовать презервативы и смазки. Если же один из партнеров почувствовал недомогание, нужно сразу обратиться ко врачу и сдать тест на наличие COVID-19.

Ранее сообщалось, что открывшийся после изоляции секс-клуб Нью-Йорка также ввел новые правила для проведения секс-вечеринок в эпоху пандемии. У всех посетителей на входе проверяют температуру тела, им выдают маски и перчатки, а также сменную чистую одежду. Клиенты должны заниматься сексом только с теми партнерами, с которыми они пришли. При этом одновременно в клубе могут находиться не более 20 человек.

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