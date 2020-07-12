Проститутки Германии захотели вернуться к работе и вышли протестовать

Проститутки и владельцы публичных домов Германии вышли на улицы Гамбурга в знак протеста, пишет издание DW. Они отстаивали свое право вернуться на работу.

По сообщению издания, около 400 секс-работниц и владельцев борделей со всей страны вышли на демонстрацию поздно вечером в субботу, 11 июля. Акция протеста прошла в районе улицы красных фонарей в Гамбурге. Демонстранты требовали разрешить открытие борделей в стране после того, как они были закрыты несколько месяцев назад из-за вспышки коронавируса.

Некоторые протестующие держали в руках таблички с различными надписями. Так, на одном из плакатов было: «Старейшей профессии нужна ваша помощь». Другой знак гласил: «Нельзя допустить, чтобы секс-бизнес стал незаконным из-за коронавируса».

Согласно информации DW, акция протеста была организована Association of Sex Workers (Ассоциация секс-работников), которая заявила, что длительное закрытие лицензированных заведений вынудило некоторых проституток выйти на улицы, что, в свою очередь, является незаконным и негигиеничным способом работы.

Они также сказали, что, как и другие отрасли, публичные дома могут легко внедрить меры профилактики коронавирусной инфекции: использовать лицевые маски, проводить вентиляцию помещений и регистрировать контактные данные посетителей. «Проституция не несет в себе большего риска заражения, чем другие услуги, такие как массаж, косметология или даже танцы и контактные виды спорта», — говорится в заявлении ассоциации. «Гигиена является частью бизнеса в проституции», — добавили они.

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