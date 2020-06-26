Доминирующая секс-работница раскрыла секреты профессии

Профессиональная доминатрикс (женщина, выполняющая доминирующую роль в БДСМ-практиках — прим. «Ленты.ру») Вея Веспер (Vea Vesper) в стриме для TJournal раскрыла несколько профессиональных секретов и поделилась историями о работе.

Веспер, живущая в Нью-Йорке, сообщила, что пришла в профессию по рекомендации мужа, который посоветовал ей монетизировать хобби. «Когда я работала в баре, у меня была пара клиентов, которые предлагали фут-фетиш и даже какие-то чаевые за это платили. Муж сказал: "Нравится — тогда иди работай"», — поделилась секс-работница. Она добавила, что ее семья и семья мужа знают о ее профессии и относятся к этому нормально.

Женщина отметила, что ее работа принципиально ничем не отличается от проституции, однако уточнила: «В моем случае я не занимаюсь вагинальным или каким-либо еще сексом, не раздеваюсь, меня нельзя потрогать, но я использую страпон». Она обратила внимание на то, что на Pornhub доминатрикс-сессии часто заканчиваются самоудовлетворением или сексом, однако она предпочитает другое завершение встречи с клиентом. После сеанса доминирования она оставляет 10-15 минут на то, чтобы обсудить с мужчинами, что им понравилось и не понравилось.

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Веспер подчеркнула, что очень серьезно подходит к выбору клиентов. Она всегда запрашивает рекомендации от других доминатрикс, когда к ней хотят попасть новые клиенты. Кроме того, для попаданию на доминатрикс-сессию мужчины предоставляют ей личные данные или аккаунт в LimkedIn. Женщина обязательно проверяет, был ли потенциальный клиент судим за изнасилования или тяжкие телесные повреждения — судимым Веспер отказывает.

По словам Веспер, перед встречей они с клиентом общаются по электронной почте и обсуждают его предпочтения. Во время сессий она останавливается и спрашивает у мужчин, все ли в порядке. Кроме того, на БДСМ-сеансах практикуется использование стоп-слов. «Очень важно наладить доверие, потому что без доверия ничего не получится», — резюмировала секс-работница.

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