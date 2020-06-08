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Ставшая порноактрисой гонщица раскрыла размер месячного заработка

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Фото: @renee_gracie

Австралийская гонщица Рени Грейси, бросившая спорт ради карьеры порноактрисы, похвасталась стремительным ростом благосостояния. Об этом сообщает 7news.com.au.

По словам 25-летней спортсменки, уже около семи тысяч человек заплатили за возможность эксклюзивного просмотра роликов с ее участием. Это позволит ей зарабатывать около 90 тысяч долларов в месяц при условии, что количество подписчиков останется прежним. Австралийка добавила, что не могла и мечтать о таком финансовом благополучии.

О смене профессии девушка заявила 5 июня. Она призналась, что участие в автогонках приносило ей слишком скромный доход. Кроме того, по словам Грейси, семья поддержала ее решение начать карьеру в порно.

Грейси стала первой женщиной, участвовавшей в серии туринговых гонок Supercars в качестве пилота. В 2017-м после ряда неудачных результатов и трудностей с поиском финансирования австралийка была заменена другим пилотом.

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