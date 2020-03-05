Таксист изнасиловал российскую школьницу

Калининградского таксиста задержали по подозрению в изнасиловании школьницы. Об этом в четверг, 5 марта, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).
Как говорится в сообщении, инцидент произошел в ночь на 1 марта в поселке Малое Исаково. 23-летний таксист надругался над 15-летней пассажиркой, а затем высадил ее из машины. Школьница обратилась за помощью к жителям одного из домов поселка и позвонила родителям, а те сообщили о случившемся в полицию.
Таксиста задержали, в отношении него возбудили уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней. Суд избрал калининградцу меру пресечения в виде заключения под стражу.
Как отметили в СКР, мужчина не признал вину в совершении преступления. Следователи намерены оказать помощь семье девушки в организации реабилитационных мер для снижения последствий причиненных ей психологических травм.