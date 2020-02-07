Несовершеннолетняя россиянка рассказала о сексе с отцом и изнасиловании дедом

17-летняя жительница деревни Раздолье Ленинградской области пожаловалась в полицию на сексуальное насилие со стороны деда. Об этом сообщает издание 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, на допросе потерпевшая рассказала, что в январе она добровольно вступала в интимные отношения с отцом в гараже в ходе распития спиртных напитков, а также в его квартире, где еще проживает ее дед.

Когда отсутствовал отец, к девочке стал домогаться дед. Применив физическую силу, он изнасиловал внучку.

Несовершеннолетняя проживает отдельно, с безработной матерью, которая не состояла в браке с биологическим отцом дочери. Девочка на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит.

Полиция проводит проверку по заявлению россиянки.

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