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Российского порнописателя заподозрили в сексуальном насилии над своей семьей

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В Москве автора эротической прозы заподозрили в сексуальном насилии над своей семьей. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, 64-летний местный житель насиловал и избивал свою 40-летнюю жену. Также была доказана причастность мужчины к сексуальном насилию над его ребенком. В настоящий момент подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

20 января сообщалось , что ведущая телеканала «Пятница!» Ольга Благодарская рассказала о принуждении к сексу и домашнем насилии со стороны мужа. По словам ведущей, супруг применял к ней физическую силу, находясь в нетрезвом виде.

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Men walk past newly painted murals on the 64th anniversary of "Nakba", Arabic for catastrophe, the term used to mark the events leading to Israel's founding in 1948, in Gaza City, Tuesday, May 15, 2012. Hundreds of thousands of Palestinians fled or were forced from their villages during the war over Israel's 1948 creation, an event they commemorate every year as their "Nakba". (AP Photo/Dusan Vranic)Свобода по-американски
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