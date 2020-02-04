Российского порнописателя заподозрили в сексуальном насилии над своей семьей

В Москве автора эротической прозы заподозрили в сексуальном насилии над своей семьей. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, 64-летний местный житель насиловал и избивал свою 40-летнюю жену. Также была доказана причастность мужчины к сексуальном насилию над его ребенком. В настоящий момент подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

20 января сообщалось , что ведущая телеканала «Пятница!» Ольга Благодарская рассказала о принуждении к сексу и домашнем насилии со стороны мужа. По словам ведущей, супруг применял к ней физическую силу, находясь в нетрезвом виде.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru