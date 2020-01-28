Годами насиловавший детей россиянин получил 17 лет колонии

В Кировском районе республики Крым местный житель получил 17 лет колонии строго режима за изнасилования детей. Об этом во вторник, 28 января, сообщается на сайте главного следственного управления Следственного комитета России по республике Крым и городу Севастополь.

Следствие и суд установили, что мужчина с июня 2011-го по август 2015 года в состоянии алкогольного опьянения завлекал к себе домой несовершеннолетнюю соседку и совершал в отношении нее изнасилование и насильственные действия сексуальной направленности. Кроме того, он угрожал ей расправой, если она расскажет об этом родителям. На момент совершения первого преступления девочке было пять лет.

Также было установлено, что с осени 2016-го по лето 2018 года, обвиняемый совершал сексуальное насилие в отношении другой соседской девочки, которой на момент первого преступления было восемь лет.

Мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части четвертой статьи 131 УК РФ («Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста») и пунктом «б» части четвертой статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера: совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

Ранее, 27 января, сообщалось , что в Астрахани возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который на протяжении 14 лет насиловал дочь.

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