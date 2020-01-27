Россиянин 14 лет насиловал дочь

В Астрахани возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который на протяжении 14 лет насиловал свою дочь. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

40-летний мужчина подозревается в совершении 130 эпизодов преступлений, предусмотренных статьями 131 и 132 УК РФ («Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста») и («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

По версии следствия, в период с 2005 по 2019 год подозреваемый совершал преступления в отношении дочери 2000 года рождения.

Ход расследования находится на особом контроле руководителя управления СКР по Астраханской области генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова.

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