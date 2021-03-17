Водитель автобуса в России высадил детей в метель в «воспитательных целях»

Водитель школьного автобуса в Красноярском крае высадил группу детей в метель вдалеке от остановки за плохое поведение, сообщает «ТВК Красноярск».

Издание опубликовало видео, снятое одной из пассажирок. В кадрах показаны школьники разных возрастов, которые идут по пустой дороге. Ее заметает снегом, слышен шум сильного ветра.

Родители учеников рассказали журналистам, что дети каждый день ездят на автобусе в соседнее село, где находится школа. В течение двух недель школьники нажимали кнопку об остановке, и им постоянно делали замечания. 12 марта кто-то из ребят в очередной раз нажал на кнопку, и водитель в «воспитательных целях» выгнал всех на улицу, они прошли пешком около пяти километров. Через какое-то время он подобрал учеников, но после инцидента несколько детей заболели.

В школе обещали провести проверку. 15 марта в деревню, где живут дети, приезжала прокуратура.