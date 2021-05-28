В центре Москвы спасавшаяся от насильников школьница выпрыгнула в окно

В центре Москвы школьница выпрыгнула в окно, спасаясь от насильников. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, вызванные на место происшествия полицейские сумели задержать подозреваемых, пытавшихся изнасиловать несовершеннолетнюю.

В ходе задержания один из злоумышленников напал на сотрудника правоохранительных органов и сломал ему нос.

В настоящее время следственные органы выясняют обстоятельства случившегося.

13 апреля сообщалось, что в Барнауле 18-летняя девушка выпрыгнула из окна третьего этажа, спасаясь от насильников. Местные жители заметили ее на карнизе третьего этажа, она звала на помощь. Была вызвана полиция. Прибывшие силовики пытались успокоить россиянку, но она была в истерике и прыгнула. Полицейским удалось смягчить удар, поймав ее, тем не менее девушка получила переломы. Ее увезли в больницу. В квартире, из которой она сбежала, задержали двоих мужчин.