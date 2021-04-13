Спасавшаяся от насильников россиянка выпрыгнула из окна и попала на видео

В Барнауле 18-летняя девушка выпрыгнула из окна третьего этажа, спасаясь от насильников. Ее поймали вызванные на место происшествия полицейские. ЧП попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал LShot.

На кадрах видны сотрудники правоохранительных органов, который ловят выпрыгнувшую девушку.

Местные жители заметили ее на карнизе третьего этажа, она звала на помощь. Была вызвана полиция. Прибывшие силовики пытались успокоить россиянку, но она была в истерике и прыгнула. Полицейским удалось смягчить удар, тем не менее девушка получила переломы. Ее увезли в больницу.

В квартире, из которой она сбежала, задержали двоих мужчин и женщину. Предварительно, они удерживали ее там силой. Возбуждены уголовные дела по статьям 131 («Изнасилование») и 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера»).