Стали известны подробности о выпрыгнувшей из окна россиянке

Стали известны подробности о выпрыгнувшей из окна третьего этажа жилого дома в Барнауле девушке, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

18-летняя Анастасия несколько дней проработала проституткой и решила уйти из «бизнеса». Она сообщила о решении своей сутенерше — 20-летней Юлии. Той не понравился отказ подопечной, которая пользовалась успехом у клиентов и приносила доход.

Юлия заманила ее в арендованную квартиру, где вместе с сообщниками 37 и 26 лет избила Анастасию цепью от сумочки. Затем девушку изнасиловали. Она сумела вырваться от насильников, выйти на карниз и позвать на помощь.

Там ее заметили местные жители, которые вызвали полицию.

Полицейские поймали Анастасию, смягчив удар. С переломами они доставлена в больницу. Задержаны двое мужчин и женщина. Возбуждены уголовные дела по статьям 131 («Изнасилование») и 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера»).