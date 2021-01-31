Полиция спасла человека при попытке самоубийства в Москве

Полицейские спасли человека, который попытался покончить жизнь самоубийством в центре Москвы. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел на улице Большая Бронная. По предварительным данным, мужчина решил совершить суицид из-за «личных имущественных отношений».

Источник РИА Новости в медицинских кругах в свою очередь рассказал, что пострадавшего доставили в НИИ имени Склифосовского с ожогами примерно 60 процентов тела. Мужчина находится без сознания.

Также известно, что он состоял на учете в психологическом диспансере.

Ранее сообщалось о возгорании служебного автомобиля Росгвардии в центре Москвы. Оно произошло из-за технических неполадок.

31 января в столице проходит несогласованная акция протеста. По данным МВД России, к 14:30 в ней приняли участие около двух тысяч человек. Позже у следственного изолятора (СИЗО) «Матросская Тишина», где находится оппозиционер Алексей Навальный (является учредителем некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией», включенной Минюстом в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента), начались задержания.