Семья российских полицейских спасла 96-летнюю блокадницу от убийства

В Санкт-Петербурге семья полицейских, состоящая из полковника в отставке Эдуарда Цветкова и его 23-летнего сына, сержанта полиции Максима Цветкова, спасла 96-летнюю пенсионерку от умышленного убийства. Об этом в воскресенье, 17 января, официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала РИА Новости.

Неизвестный совершил нападение на женщину в тот момент, когда она была на лестничной площадке жилого дома на 4-й линии Васильевского острова.

По словам Волк, там же и проживает семья российских полицейских. «Услышав крики о помощи, мужчины выбежали из квартиры и обнаружили склонившегося над пожилой женщиной мужчину, у которого в руках был нож», — рассказала она. Горожане смогли схватить и задержать мужчину, а также позвонить в полицию.

Личность подозреваемого выяснили правоохранительные органы — это 50-летний россиянин без определенного места жительства. Его ранее также привлекали к ответственности за убийство. Волк отметила, что в отношении него заведено новое уголовное дело по статье 317 УК РФ («Покушение на убийство»).

Потерпевшая, пережившая блокадное время в Ленинграде, госпитализирована в тяжелом состоянии.