Обвиняемая в расчленениях российская пенсионерка заболела COVID-19 и умерла

Российская пенсионерка Софья Жукова из поселка Березовка (Хабаровский край), которая обвинялась в серии убийств, заболела COVID-19 и умерла в возрасте 81 года. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

Пенсионерку заподозрили в убийствах в 2019 году, когда около теплотрассы в поселке Березовка нашли отрезанную человеческую руку. Оказалось, что это был дворник из Украины, который снимал у Жуковой комнату. Когда сотрудники правоохранительных органов пришли домой к пожилой женщине, то обнаружили там целый ряд улик, в том числе следы крови, ножи и пилы.

Подозреваемую задержали, и вскоре она призналась в убийстве квартиранта. Позже Жукова рассказала следователям, что в декабре 2005 года расправилась с восьмилетней девочкой, убийство которой не было раскрыто. Уже находясь в СИЗО, пенсионерка взяла на себя еще одно убийство — своей подруги. Преступление, по ее словам, было совершено в апреле 2013 года. По версии следствия, всех своих жертв Жукова убила топором и расчленила.

По информации источника издания, Жукова умерла 29 декабря 2020 года в Хабаровской городской больнице №10 от осложнений, вызванных коронавирусом. Приговора суда она не дождалась.

В конце декабря в тюрьме в возрасте 80 лет умер один из наиболее известных серийных убийц США Сэмюэль Литтл. ФБР признала Литтла «самым продуктивным» убийцей в истории США. Преступнику на протяжении 35 лет удавалось оставаться на свободе. Литтл совершал убийства с 1970 по 2005 год. Сам маньяк признался в 93 преступлениях, однако следователи пока сумели доказать его причастность только к 50 из них. Поймать Литтла удалось лишь в 2012 году.