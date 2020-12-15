Охотившегося на склонных к суициду маньяка казнят в Японии

Охотившегося на склонных к суициду маньяка приговорили к смертной казни в Японии. Об этом пишет агентство Kyodo.

Токийский суд признал 30-летнего Такахиро Сираиси виновным в жестоком убийстве девяти человек: восьми девушек и одного мужчины в возрасте от 15 до 26 лет. Сираиси также признали виновным в расчленении тел и хранении останков. Главным предметом разногласий на заседании был вопрос о том, убивал ли Сираиси своих жертв с их согласия: они все задумывались о самоубийстве. Данное обстоятельство не признали смягчающим.

Согласно версии следствия, японец находил жертв через соцсеть, в связи с чем и получил прозвище «убийца из Twitter». Он завел анонимный аккаунт и через него связывался с теми, кто рассказывал о желании совершить суицид. Сираиси обещал им помочь умереть и приглашал в гости в свою квартиру в городе Дзама в префектуре Канагава.

«[Цели] убийств были эгоистичными, они совершались ради получения денежной выгоды и сексуального удовлетворения. Заманить психически слабых жертв можно только хитростью», — считает судья. Экспертиза пришла к выводу, что мужчина совершал преступления, будучи вменяемым.

Расследование началось в октябре 2017-го. Тогда в доме Сираиси обнаружили расчлененные останки тел восьми женщин и мужчины. Преступник сразу признался в содеянном. Тогда же, 24 октября, в округе пропала 23-летняя женщина. До своего исчезновения японка опубликовала в соцсетях сообщение с текстом «Я ищу кого-то, кто умрет вместе со мной».

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