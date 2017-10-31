В квартире японца обнаружили расчлененные останки девяти человек

В одном из домов японского города Дзама, расположенного к югу от Токио, обнаружили расчлененные останки тел восьми женщин и мужчины, передает Mainichi со ссылкой на полицию.

27-летний Такахиро Cираиcи (Takahiro Shiraishi), подозреваемый в причастности к этому делу, арестован. Он признался в совершении преступлений. «Я убил их и хотел таким образом избавиться от улик», — приводит издание слова мужчины.

24 октября в округе пропала 23-летняя женщина. Через неделю после начала поисков полиция обнаружила в квартире Cираиcи девять голов, одна из них, предположительно, принадлежит пропавшей.

Найденные в доме останки других восьми человек пока не удалось идентифицировать. Как отмечает New York Post, фрагменты тел хранились в холодильниках.

До своего исчезновения японка опубликовала в соцсетях сообщение с текстом «Я ищу кого-то, кто умрет вместе со мной». С подозреваемым женщина познакомилась в интернете. Причины убийств выясняются, однако, по мнению стражей порядка, женщина сама хотела уйти из жизни.

Местные жители рассказали, что Сираиси переехал в квартиру всего два месяца назад, до этого он проживал вместе с родителями.