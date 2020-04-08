На Украине зарезали рок-музыканта

Во Львове зарезали на остановке лидера рок-группы «Лесик Band» Александра Дацюка. Об этом сообщила дочь музыканта Кристина, пишет «Страна.ua».

Убийство случилось вечером во вторник, 7 апреля. Дацюка дважды ударили ножом в сердце, он скончался в больнице. По данным полиции, у музыканта на остановке случился конфликт с 67-летним бездомным, который напал на него. Погибшему было 56 лет.

Убийца был задержан недалеко от места преступления. Возбуждено уголовное дело, бездомному грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

В конце января сообщалось, что на Украине вышел на свободу приговоренный к смертной казни убийца Игорь Назаренко. Он был одним из последних граждан страны, кому в 1996 году суд вынес смертный приговор, незадолго до введения моратория. В 2000-м казнь заменили пожизненным заключением, а в 2017-м осужденного амнистировал президент Украины Петр Порошенко. Подробности дела, по которому был осужден Назаренко, неизвестны.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!