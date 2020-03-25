Задержание экс-главы МИД Украины по подозрению в убийстве попало на видео

Задержание экс-главы МИД Украины Леонида Кожары по подозрению в убийстве бывшего руководителя телеканала «Интер» Сергея Старицкого попало на видео. Об этом в среду, 25 марта, сообщает УНИАН.

На кадрах сотрудник полиции сообщает бывшему министру о подозрении. Они стоят возле автомобиля, на обоих надеты медицинские маски. Кожару доставили в суд для избрания меры пресечения.

О задержании Кожары ранее в среду сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко. Экс-министру вменяют умышленное убийство Старицкого.

Тело бывшего главы телеканала с огнестрельным ранением было обнаружено в доме Кожары в селе Чайки Киевской области в конце февраля. Накануне экс-министр и его жена распивали спиртные напитки вместе со Старицким. В руке у погибшего был зажат пистолет, однако сотрудники правоохранительных органов усомнились, что это было самоубийство.

Очевидцы рассказали, что Кожара нередко стрелял пьяным во дворе. В начале марта в его доме состоялся следственный эксперимент, результаты которого не разглашаются. Причем его не удалось провести с первого раза, поскольку Кожары с женой не было на месте, хотя им сообщили о готовящемся мероприятии заранее.

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