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В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала

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Сергей Старицкий
Сергей Старицкий

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер». Об этом сообщает «Обозреватель».

Изначально его смерть рассматривалась как суицид, однако, утверждают правоохранители, «появились данные, которые дают основания предполагать, что погибший мог не сам покончить с жизнью». В итоге по согласованию с прокуратурой полиция переквалифицировала уголовное дело на статью «Умышленное убийство».

В Нацполиции рассказали, что, по предварительной информации, в момент трагедии в доме находились три человека: супруги и их гость распивали спиртное и в момент ЧП находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. По словам свидетеля, Старицкий погиб от пули, выпущенной из пистолета хозяина дома.

В последнее время Старицкий являлся генеральным директором коммуникационного холдинга Atlantic Group. В компании подтвердили гибель топ-менеджера. До этого он возглавлял департамент международных связей Украинской государственной телерадиокомпании.

Полиция заявляла, что, по предварительным данным, мужчина совершил суицид. Ранее Старицкий руководил телеканалом "Интер" и возглавлял департамент международных связей Украинской государственной телерадиокомпании.

"Смерть мужчины в доме экс-министра иностранных дел в Киевской области расследуется как умышленное убийство. В настоящее время правоохранители получили данные, которые дают основания предполагать, что человек мог не сам покончить с жизнью. Следовательно, по согласованию с прокуратурой уголовное дело переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство", - говорится в сообщении.

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