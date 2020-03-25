Экс-глава МИД Украины задержан по подозрению в убийстве

Экс-глава МИД Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в умышленном убийстве в своем доме бывшего руководителя телеканала «Интер» Сергея Старицкого. О этом сообщил в среду, 25 марта, замминистра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.
Задержанного доставят в суд для избрания меры пресечения.
Тело Старицкого было найдено 22 февраля в доме Кожары с огнестрельным ранением из наградного оружия бывшего министра. Дипломат и его жена утверждают, что погибший покончил с собой. Однако следователи и прокуроры проверили обстоятельства случившего и пришли к выводу, что Старицкий не мог свести счеты с жизнью, сообщил Геращенко.
Ранее в полиции рассказали, что Кожара с женой и Старицкий распивали спиртные напитки и в момент убийства находились в состоянии алкогольного опьянения. По данным СМИ, пистолет был зажат в руке мертвого Старицкого, хотя должен был выпасть, если бы он действительно покончил с собой. Кожара мог умышленно или случайно застрелить приятеля, а затем, испугавшись ответственности, вложить ему пистолет в руку. Очевидцы рассказали, что экс-глава МИД часто стрелял пьяный у себя во дворе.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения