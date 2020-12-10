В России арестовали 15-летнего маньяка-душителя

В Смоленской области арестовали 15-летнего маньяка-душителя, который нападал на девочек. Об этом сообщает Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, против подростка возбудили уголовное дело о покушении на убийство, он сейчас в СИЗО. В ближайшее время его направят на психиатрическую экспертизу.

В середине ноября в деревне Кощино под Смоленском школьник напал на двух сестер, проживавших по соседству. Он зашел к ним за учебником, а дома в это время находилась младшая сестра его сверстницы, учившая в первом классе. Девочка стала с ним играть, в какой-то момент подросток набросился на нее, стал избивать и душить. Она несколько раз теряла сознание. Вскоре вернулась домой ее старшая сестра, подросток с ножом кинулся на нее и нанес ей резаные раны руки и шеи.

Школьника задержали. В полиции выяснилось, что за ним числится еще одно нападение, совершенное двумя месяцами ранее. Он затащил за гаражи 16-летнюю потерпевшую и душил ее собачьим поводком, пока она не потеряла сознание.

Установлено, что подозреваемый состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних за кражу велосипеда. В школе он характеризовался в целом положительно. Воспитывается в полной семье, хотя вместо отца его воспитывает отчим. В двухкомнатной квартире живут впятером: родители, сын, дочь и бабушка.