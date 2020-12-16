Российские полицейские помогли цыганке получить паспорт и завели на нее дело

В Иркутской области полицейским, чтобы завести уголовное дело в отношении девушки-цыганки, пришлось помочь ей получить паспорт. Об этом в среду, 16 декабря, сообщает региональное управление МВД России.

По данным полиции, подозреваемая была задержана после того, как под предлогом снятия порчи похитила у пенсионерки 33 тысячи рублей. Однако никаких документов, удостоверяющих личность, у задержанной не оказалось. Она сообщила, что не знает свой возраст и предполагает, что родилась в период с 1993 по 1999 год.

Выяснилось, что подозреваемая родилась в цыганской семье вне медицинского учреждения в городе Барабинск. Она никогда не посещала школу и не умела считать. Установить ее биологический возраст удалось только благодаря судебно-медицинской экспертизе, на основании мнения стоматолога, рентгеновских снимков скелета обвиняемой и ряда других исследований.

Обвиняемой было оформлено свидетельство о рождении и паспорт гражданки России, после чего она была отправлена под суд по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).