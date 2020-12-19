Наручники спасли жизнь российскому полицейскому

В подмосковном Егорьевске злоумышленник открыл стрельбу по сотрудникам полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел днем в пятницу, 18 декабря. Полицейские приехали из Камчатского края для опроса мужчины по делу, связанному с наркотиками. Однако тот вытащил переделанный из травматического в боевой пистолет и несколько раз выстрелил в сторону стража порядка, после чего покончил с собой.

По счастливой случайности полицейский сильно не пострадал, медицинскую помощь ему оказали на месте.

По информации агентства РИА Новости, полицейского спасли висевшие на его груди наручники — пуля попала в цепь, соединявшую браслеты.