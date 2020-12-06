ФСБ обвинила россиянина в терроризме после поджога отдела полиции

В Красноярском крае уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт») возбуждено в отношении мужчины, который при помощи коктейля Молотова поджег отдел полиции в селе Шалинское (Манский район). Об этом в воскресенье, 6 декабря, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

По словам источника, дело возбудили сотрудники прокуратуры регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Его фигурантом стал житель села Шалинское, который в ночь на субботу, 5 декабря, бросил коктейль Молотова в отдел полиции «по мотивам ненависти к политическому режиму».

Возгорание в селе Шалинское удалось оперативно потушить, в результате ЧП никто не пострадал. На место выезжал руководитель регионального управления МВД генерал Александр Речицкий. Поджигатель — мужчина 1989 года рождения — ранее был судим. А несколько месяцев назад его уже задерживали полицейские.

В тот раз он банками тушенки разбил витрины главного входа администрации района. Материальный ущерб от действий мужчины составил около 400 тысяч рублей, власти намерены взыскать с него эту сумму.

2 декабря сообщалось, что в Москве бывший следователь по особо важным делам сознался, что в 2017 году заказал поджог отдела по Троицкому и Новомосковскому округам главного управления Следственного комитета России (СКР).