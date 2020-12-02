В Москве следователь заказал поджог своего отдела из-за ссоры с начальником

В Москве бывший следователь по особо важным делам сознался, что в 2017 году заказал поджог отдела по Троицкому и Новомосковскому округам главного управления Следственного комитета России (СКР). Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на информированный источник.

В мае 2017 года неизвестный прошел в здание с канистрой бензина и поджег два кабинета — руководителя следственного отдела и следователя по особо важным делам. Огонь уничтожил тома с уголовными делами.

Вскоре был задержан исполнитель преступления, уроженец Дагестана. На допросе мужчина признался, что поджечь отдел его попросил знакомый, заплативший ему 50 тысяч рублей. Как установили следователи, знакомый поджигателя оказался лишь посредником.

По подозрению в заказе преступления был задержан сотрудник отдела — подполковник юстиции, бывший следователь по особо важным делам. Он признался, что хотел отомстить начальнику, который не доверял ему важную работу.

Сотрудники ФСБ установили, что задержанный передал посреднику чертежи с планом помещений и ключи от входа в отдел.

Расследование продолжается. В СКР полагают, что следователь мог сознаться в преступлении, чтобы покрыть более «высокопоставленного заказчика».