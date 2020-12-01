Ростовского поджигателя посадили пожизненно за гибель восьми человек

В Ярославской области 37-летний Александр Комаров осужден к пожизненному заключению за поджог многоквартирного жилого дома, в результате которого погибли восемь человек. Об этом во вторник, 1 декабря, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Сучков.

Как установил суд, в ночь на 19 октября 2019 года Комаров подобрался к многоквартирному деревянному дому в Ростове Ярославской области и поджег его. В результате погибли трое взрослых и пятеро детей. Мотивом жестокой расправы стала ссора с одним из жильцов, которому поджигатель решил таким образом отомстить.

Злоумышленник был задержан по горячим следам. В ходе следствия выяснилось, что готовясь к преступлению, он точно знал, что, помимо объекта мести, в здание живут другие семьи с детьми. СКР возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство двух и более лиц») и 167 («Умышленное уничтожение чужого имущества») УК России.

В ходе расследования преступления следователи и оперативники получили исчерпывающие доказательства вины осужденного. Были проведены 33 судебные экспертизы, допрошены свыше 100 свидетелей. До конца жизни осужденный будет отбывать наказание в колонии особого режима.