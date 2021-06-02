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В России захотели изменить правила пользования электросамокатами

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предложили изменить правила пользования электросамокатами, сегвеями, моноколесами и иными подобными средствами. Соответствующая публикация появилась на сайте СПЧ в среду, 2 июня.

Согласно сообщению, предлагается оснастить устройства номерными знаками и внести их в ПДД, дав определение мобильным электрическим транспортным средствам и перечислив особенности их эксплуатации.

В СПЧ также считают, что для подобных транспортных средств надо ограничить скорость, в том числе с учетом возраста водителя. Также следует ввести обязательное страхование гражданской ответственности арендаторов, а также работников курьерских служб, управляющих такими средствами.

В сообщении также сказано, что такие устройства стоит отнести к числу источников повышенной опасности. Таким образом станет возможно возложить субсидиарную гражданскую ответственность за причинение вреда на их собственников.

26 мая сообщалось, что в России завели уголовное дело из-за наезда электросамоката на людей. Дело заведено по части 1 статьи 238 УК (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) против руководства компании в Санкт-Петербурге, сдающей устройства в аренду.

Как сообщили в Следственном комитете, лица из руководства организации из корыстных побуждений сдали в аренду два электросамоката двум молодым людям. Позднее один из них сбил прохожего, после чего мужчины избили пострадавшего, его госпитализировали. В СК указали, что в последнее время участились случаи травмирования из-за «агрессивной езды» на электросамокатах.

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