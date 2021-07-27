Минсельхоз России договорился о продаже овощей через «Яндекс»

Министерство сельского хозяйства России заключило с «Яндексом» соглашение о продаже овощей отечественных производителей и намерено договориться также с Ozon, говорится в сообщении ведомства. Таким образом аграриям помогут в реализации товара через интернет-площадки.

Вопросы государственной поддержки отрасли, а также цены на продукцию и ход уборочных работ обсуждались 27 июля на заседании оперштаба в министерстве. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе совещания отметил, что сейчас овощи так называемого борщевого набора и у производителей, и в рознице начинают дешеветь, за счет нового урожая за неделю упали цены на картофель, морковь и лук.

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21 июля ситуацию со стоимостью продовольствия обсудили на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Глава государства при этом указал, что ситуация с ценами на еду обострилась, что в особенности касается «борщевого набора».

Тогда же меры по снижению цен на картофель, капусту, лук, морковь и свеклу обсуждали в Минсельхозе. Для борьбы с подорожанием овощей задумано увеличить число ярмарок в регионах, а местным органам, занимающимся управлением аграрно-промышленным сектором, поручено решить вопросы с логистикой, писал «Коммерсантъ». 24 июля Центробанк отметил, что цены на продукты «борщевого набора» уже снизились, тенденция сохранится и в дальнейшем.