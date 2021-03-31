«Яндекс» сменил логотип впервые за 13 лет

Российская компания «Яндекс» сменила собственный логотип. Изменения связаны с развитием новой айдентики сервисов, проведенной впервые за 13 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

Так, обновленный логотип уже присутствует на главной странице, где доступен поисковик. Лого включает новый знак — букву Я в красном круге, а также новый шрифт.

В компании подчеркнули, что знак Я в красном круге теперь можно будет увидеть в интерфейсах и на сумках курьеров. Шрифт будет использоваться для разных сервисов.

Также «Яндекс» изменил поисковую строку — она больше не повторяет форму стрелки. Обновление разработали дизайнеры «Яндекса» вместе с Ильей Рудерманом, дизайнером, участвовавшем в создании шрифта Yandex Sans.

«Новая айдентика отражает суть современного "Яндекса" и хорошо выглядит на самых разных поверхностях, от экрана смартфона до пакета с продуктами из "Лавки"», — заметил дизайн-директор Поиска Геннадий Лохтин.

«Яндекс» — крупнейший поисковик России, компания также предоставляет в том числе услуги онлайн-заказа такси, каршеринга, доставки еды. Имеет версии приложений своих сервисов для iOS и Android. Часть возможностей были объединены в один суперапп под названием «Яндекс Go».