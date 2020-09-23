На РИФ in the City обсудили новые российские приложения

На РИФ in the City прошла секция SuperApp, на котором обсудили перспективы мобильного приложения с широким функционалом и экосистемой, которая позволяет пользователям получать разные сервисы через «одно окно». Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру», спикеры пришли к выводу, что на российском рынке наступила эра супераппов.

Как уточняет модератор секции и директора по развитию новых каналов дистрибуции Rambler Group Анна Иванова, на сегодняшний день рынок суперприложений в России только формируется.

«Обозначены ключевые игроки, понятны направления развития, но по сути —это действительно самолет, достраивающийся на лету, — подчеркнула она. — Интересна роль контента в развитии супераппов: уже сейчас ясно, что кто-то пойдет по строгой транзакционной модели, кто-то во главу угла поставит контент и эмоциональное потребление. Уверена, что победит правильная синергия сервисов и контента».

По словам вице-президент экосистемы Huawei и Honor в регионе Евразия Михаила Комкова, «важную роль в становлении супераппов играют магазины приложений, которые помогают развивать и продвигать супераппы». Комков выделил ключевых игроков на рынке Superapp: Сбербанк, «Яндекс», «ВКонтакте», «Тинькофф», а в будущем, возможно, и ВТБ.

Вице-президент по развитию лайфстайл-банкинга Тинькофф Банк Анна Михина рассказала про особенности приложения «Тинькофф», которое давно уже выполняет не только функции онлайн-банкинга, но и предлагает другие финансовые продукты, а также товары и услуги от партнеров.

Недавно пользователям представили суперприложение Яндекс Go. На его примере директор по маркетингу Яндекс Go Дарья Золотухина продемонстрировала, что суперприложение — это суперсложно и оно нуждается в постоянных итерациях, зависящих от фидбэка пользователей.

Евангелист «ВКонтакте» Вячеслав Прохоров раскрыл секреты суперприложения от Mail.ru — ВКонтакте и своим видением будущего супераппов: «Это не конкретная реализация, а скорее концепция, которая предполагает экосистемность приложения, возможность для пользователя решать с помощью одного сервиса самые разные повседневные задачи: от финансовых до поиска рецептов. В какой-то момент суперприложение перестанет быть новинкой и станет привычным. При этом какая-то конечная точка вряд ли возможна, необходимо все время подстраиваться под задачи пользователей и развитие технологий. Очевидно, что на российском рынке сразу несколько игроков, чьи продукты можно описать как суперприложения. К примеру, с помощью мини-приложений внутри ВКонтакте можно решать любые задачи: например, заказывать доставку еды, вызывать такси или совершать покупки в интернет-магазине. Платформа VK Mini Apps позволяет любому бизнесу интегрировать себя в экосистему и получить доступ к безграничным возможностям коммуникации с большой аудиторией», — рассказал Прохоров.

СЕО ExpoPromoter Семен Загайнов рассказал об истории развития и особенностях супераппов в Китае. Спикер отметил, что Китай, в котором и появилось самое известное суперприложение WeChat, — страна, ориентированная на мобильные устройства (mobile-centric nation). Пик развития суперприложения — собственный маркетплейс мини-приложений внутри «материнского», и примеры таких супераппов уже есть: упомянутый WeChat, Baidu, Alipay и другие.